Тарифы на грузоперевозки по коридору "Север-Юг" могут снизиться (Эксклюзив)

2017-11-11 08:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Тарифы на перевозку грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг" могут снизиться после полного завершения строительства железнодорожного участка Астара-Астара, соединяющего два пограничных города Ирана и Азербайджана, сказал Trend глава отдела международных перевозок "Железных дорог Ирана" Хоссейн Ашури.

"Транспортные тарифы могут снизится после запуска железной дороги Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) в конце декабря", - сказал Ашури.

Глава отдела отметил, что иранская и азербайджанская стороны в текущем году приложили немало усилий для ускорения запуска двух железнодорожных участков - Казвин-Решт и Астара-Астара, и выразил надежду, что железная дорога Решт-Астара начнет функционировать через три года.

Ашури добавил, что железные дороги Ирана, России, Азербайджана и Беларуси согласились воздержаться от повышения тарифов на 2018 год.

"В течение следующих трех месяцев стороны проведут совещание по представлению информации о возможностях транспортного коридора в Индии для местных экспедиторов. Ожидается, что коридор будет продлен до Беларуси и стран Северной Европы. Еще три страны - Финляндия, Эстония и Латвия - могут присоединиться к коридору "Север-Юг" в ближайшем будущем", - сказал Ашури.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Авторы: Максим Цурков, Фархад Данешвар. Редактор: Хазар Ахундов)