Проармянский депутат покинул парламент Австралии

2017-11-11 08:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Депутат правительства Малькольма Тернбулла в Австралии Джон Александр подал в отставку, говорится на сайте smh.com.au.

Данное решение, как отмечается, было принято после того, как британские власти не смогли привести доказательства, опровергающие неоднократные заявления по поводу двойного гражданства депутата.

Отметим, что Джон Александр известен своими антиазербайджанскими выступлениями, и является ярым сторонником оккупационной политики Армении.

Беспокойства в связи с гражданством депутата возникли после того, как Тернбулл объявил о своих планах решить кризис двойного гражданства, в результате реализации которых, по его словам, многие парламентарии предстанут перед Верховным судом.