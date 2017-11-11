В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

2017-11-11 08:59 | www.trend.az | 4

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин арестован по подозрению в использовании подразделения кибербезопасности для подрыва имиджа оппозиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Ордер на арест выдан Центральным окружным судом Сеула. Ким Гван Чжин, как считает следствие, во время своего пребывания на посту министра обороны использовал подразделение по кибербезопасности для того, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу консерваторов, которые в тот момент находились у власти. Ким возглавлял военное ведомство в течение трех с половиной лет с 2010 года.

Кроме того, Ким Гван Чжина подозревают в том, что когда он стал расширять это подразделение, кандидаты из провинций, где традиционно сильна оппозиция, получали отказ.

Все это, если обвинение будет доказано, является нарушением закона об армии, который запрещает военным участие в политической деятельности. В то же время, у прокуратуры есть подозрения, что следствие может выйти на бывшего президента Ли Мен Бака, которому отчитывался министр обороны.