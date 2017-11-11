İzmir'de hareketli dakikalar... Eşiyle tartıştı, 3 çocuğunu rehin aldı

2017-11-11 09:16 | www.trend.az | 1

İZMİR’in Çiğli İlçesi'nde eşiyle tartışıp 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi. Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiplerin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA