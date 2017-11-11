Сборная Сенегала вышла на ЧМ-2018

2017-11-11 09:26 | www.oxu.az | 5

Сборная Сенегала в гостях переиграла команду ЮАР в матче группы D африканской отборочной группы и завоевала путёвку на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Как передает Oxu.Az, встреча завершилась со счётом 0:2.

У Сенегала отличился Диафра Сахо (12-я минута). Ещё один мяч в свои ворота отправил футболист южноафриканской сборной Томсанка Мхизе (38-я минута).

После пяти матчей сборная Сенегала занимает первое место в группе D (11 очков) и опережает на пять очков команды Кабо-Верде и Буркина-Фасо за один тур до конца.

С.Б.

