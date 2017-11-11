В Турции задержан мужчина, взявший в заложники своих детей

2017-11-11 09:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир задержан мужчина, который взял в заложники троих своих детей, пишет в субботу турецкая газета Milliyet.

Сообщается, что в полицейский участок поступил звонок от жены мужчины. Между ними, как отмечает газета, по неизвестной причине, завязался спор, после чего вооруженный ружьем отец четырех детей взял троих из них в заложники.

Мужчина был задержан правоохранительными органами, взятые в заложники дети освобождены и доставлены в больницу.