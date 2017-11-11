В Стамбуле произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

2017-11-11 09:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В одном из ночных клубов в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что перестрелка произошла между двумя группами. Также сообщается, что в результате инцидента ранены шесть человек, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.

Все раненые и погибшие являются гражданами Турции.

В настоявшее время полиция ведет поиск двух лиц, которые участвовали в перестрелке.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu