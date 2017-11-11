Туркменистан готовит законы по амнистии капиталов и собственности

2017-11-11 10:37 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане на основании изученного опыта зарубежных государств предлагается разработать проекты законодательных актов по проведению амнистии капиталов и собственности, сообщает в субботу госагентство "Туркмен довлет хабарлары". (ТДХ).

Соответствующие изменения и дополнения планируется внести в действующие нормативно-правовые документы.

В информации говорится, что этот вопрос поднимался на заседании правительства, на котором председательствовал президент Гурбангулы Бердымухамедов. С отчетом выступил вице-премьер Гочмырат Мырадов.

"Эта мера призвана содействовать привлечению дополнительных финансовых средств в национальную экономику, а также позволит сохранить её дальнейший рост на инновационной основе, сформировать благоприятные условия для притока инвестиций в экономические зоны страны", - пишет ТДХ.

Отметив важность обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты их интересов, глава государства подчеркнул, что представленные предложения нацелены на создание эффективного механизма противодействия правонарушениям в экономической сфере.

Следует проанализировать данный вопрос совместно с соответствующими структурами, сказал президент, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактрр: Ирина Парфёнова)