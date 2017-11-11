Премьер Японии упал в песчаную ловушку – ВИДЕО

2017-11-11 10:55 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ оконфузился во время партии в гольф против президента США Дональда Трампа, упав в так называемый бункер — специальную песчаную ловушку, призванную усложнить жизнь игроков.

Как передает Oxu.Az, видеозапись с моментом падения опубликовал на своей странице в «Твиттере» телеканал ABC News.

Как сообщает СМИ, пущенный Абэ мяч упал в бункер и премьер потратил немало времени на то, чтобы выбить его оттуда. Когда же ему это наконец удалось, окрылённый успехом политик выскочил из ямы, но лишь для того, чтобы, поскользнувшись на траве, кубарем скатиться в неё обратно.

Любопытно, что момент с падением Синдзо Абэ остался незамеченным для самого Трампа: глава Белого дома как раз повернулся к нему спиной в этот момент.

С.Б.

