У экрана iPhone X нашли еще один дефект

2017-11-11 11:05 | www.oxu.az | 3

Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Mashable.

Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли их.

Один из пользователей Twitter сообщил, что ему поменяли iPhone, когда он обратился с этой проблемой в AppStore. Mashable обратилось за комментарием к Apple, на момент публикации заметки корпорация не ответила на запрос издания.

Apple 10 ноября признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде. Компания обещает исправить дефект в одном из следующих обновлений. Ранее корпорация предупредила о возможном выгорании дисплея смартфона, это может произойти, если на экране долго время будет открыто очень яркое и контрастное изображение.

iPhone X представили в августе, его продажи начались 3 ноября, предзаказ стартовал в конце октября. Стоимость устройства начинается от 999 долларов.

С.Б.

