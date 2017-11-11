Туркменистан проведет разгосударствление ряда предприятий

2017-11-11 10:44 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову были представлены предложения по объектам и сооружениям, подлежащим приватизации, а также по предприятиям, предусмотренным к разгосударствлению.

Этот вопрос, как сообщает в субботу госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ), обсуждался на заседании правительства. С отчетом выступил вице-премьер Гочмырат Мырадов.

В целом проведение приватизации призвано содействовать дальнейшему повышению конкурентоспособности экономики, наращиванию эффективности и рентабельности промышленного производства, а также динамичному развитию частного предпринимательства, приводятся в информации слова президента.

Бердымухамедов распорядился провести соответствующую работу совместно с Высшей контрольной палатой.

Ранее сообщалось, что в список приватизируемых объектов могут быть включены отдельные госпредприятия, относящиеся к отраслям энергетики, транспорта и связи, объекты инфраструктуры.

"Сегодня принадлежащие предпринимателям производства работают лучше и эффективнее государственных, что наглядно видно на деле", - констатировал ранее президент Туркменистана.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике. Прикаспийская страна богата природным газом, здесь заготавливаются экспортные объемы хлопка и зерна, проводится диверсификация экономики, особенно развиваются индустрия текстиля и отрасли нефтегазопереработки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)