Звезды на подиуме Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

2017-11-11 10:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недели моды Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 (AFW) была представлена свадебная коллекция заслуженного деятеля искусств Азербайджана, модельера Фахрии Халафовой, сообщили Trend Life организаторы AFW.

Жемчужиной коллекции стало роскошное платье, выполненное в цветах Государственного флага Азербайджана.

Также в это день состоялись показы дизайнеров Ульвии Алиевой и Улькер Байрамовой с самобытной коллекцией своего общего бренда ULVIYYA&ULKER.

Продолжила показ талантливая дизайнер Диана Багирова со своей коллекцией бренда DESIRE, состоящей из 40 нарядов. Первая часть дефиле в этот день завершилась коллекцией бренда Nubi Couture дизайнера Нубар Пашазаде.

Вторую часть показа AFW SS 2018 открыла дизайнер Гюлюм Асадуллаева. Также в показе участвовала дизайнер Айшан Хабибова с коллекцией бренда Ayshan Fashion. Впервые была показана коллекция мужского бренда CHIRAGLI талантливого дизайнера Инары Аббасбейли.

Показ бренда привлек к себе внимание публики еще и тем, что впервые на подиум в качестве модели был приглашен Эмиль Мамедов, двукратный чемпион мира по кикбоксингу по версии Kumite Fight.

В завершение была представлена коллекция Zherebtsov специально приглашенного дизайнера из Казахстана Леонида Жеребцова. Также показы недели запомнились публике участием в дефиле известной актрисы, заслуженной артистки Мелек Абасзаде и стилиста Фуада Гаджиева.

Напомним, что официальной площадкой и партнером Azerbaijan Fashion Week spring/summer 2018 вновь стал неповторимый символ современного Баку - отель Fairmont Baku, Flame Towers. Официальным автомобилем Недели моды является машина марки Audi.

Цель Azerbaijan Fashion Week - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.

Наряду с показами в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)