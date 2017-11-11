İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

2017-11-11 11:07 | www.trend.az | 0

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, anlaşmaya bağlı olup olmamayı teyit edecek tek mercinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu olduğunu belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulamali Hoşru, BM Genel Kurulu'nda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun yıllık raporu ile ilgili düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.

Hoşru bu oturumda “İran’ın anlaşmaya bağlılığını teyit edecek tek merci Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’dur” dedi.

Bu kurumun defalarca İran’ın nükleer anlaşmaya sadık kaldığını doğruladığını belirten Hoşru, “Dolayısıyla İran’ın anlaşmaya verdiği taahhütlerine bağlılığı hakkında ileri sürülen her türlü iddia değersiz ve itibarsızdır” ifadesini kullandı.

Hoşru ilaveten, “ İran’a yönelik güven artırıcı tedbirlerin devam edilmesi konusunda tek taraflı olarak önerilen talepler kabul edilemez, zira böyle bir talep hem anlaşmanın amacı hem de NPT kapsamındaki ülkelerin temel haklarına aykırıdır” ifadelerinde bulundu.

Hoşru sözlerine şöyle devam etti: Nükleer anlaşma, BM Güvenlik Konseyi kararının bir kısmı olduğu için yeniden müzakere söz konusu değildir ve tek taraflı olarak iptal edilemez. Bu nedenle, tüm taraflar bu anlaşma altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve buna karşı gelmekten kaçınmalıdır.

İran’ın her zaman nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını yineleyen Hoşru, “Diğer tarafların anlaşmaya bağlı kaldığı sürece biz de anlaşmaya bağlı kalacağız” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Hoşru, “İran İslam Cumhuriyeti, ulusal bir nükleer yakıt çevrimi dahil olmak üzere nükleer enerjinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi üzerinde nükleer faaliyetlerini barışçıl amaçlarla devam ettirmeye kararlıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak Mehr Haber Ajansı