Утверждены новые правила в связи с ипотечными кредитами

2017-11-11 11:19 | www.oxu.az | 4

Кабинет министров внес изменения в «Порядок определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади с целью ипотечного кредитования».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, с целью определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади Азербайджанский ипотечный фонд должен проводить не реже одного раза в квартал мониторинги. Для определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади как источник информации будут использоваться данные Государственного комитета по вопросам имущества, Государственного комитета по статистике, объявления о продаже квартир, рекламные данные и др.

Согласно изменениям, при определении рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади фактор наличия ремонта не будет учитываться.

С.Б.

