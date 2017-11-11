Туркменистан и Узбекистан намерены обмениваться опытом в сфере агропрома

2017-11-11 10:51 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан могут обмениваться опытом, включая агропромышленный комплекс, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Данный вопрос обсуждался в ходе правительственного совещания, на котором свой отчет представил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

В том числе подводились итоги служебной командировки в Ташкент, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что реформирование сельского хозяйства, нацеленное на дальнейшее повышение рентабельности отрасли, модернизацию её инфраструктуры, увеличение объёмов производства разнообразной продукции, является актуальной задачей сегодняшнего дня.

"Отметив, что стратегическому сотрудничеству с Узбекистаном уделяется большое внимание, глава государства подчеркнул, что между нашими государствами есть ряд направлений, по которым мы можем обмениваться опытом, включая агропромышленный комплекс", - сказано в статье.

Туркменистан в прошлом году собрал около одного миллиона тонн пшеницы и более одного миллиона тонн хлопка.

(Авто: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)