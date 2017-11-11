Спикер парламента Дании выразила обеспокоенность затяжными конфликтами на Южном Кавказе

2017-11-11 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Новый президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели и спикер парламента Дании Пиа Кьярсгаард обсудили вопрос затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ, сообщает в субботу пресс-служба ПА ОБСЕ.

На своей первой двусторонней встрече в качестве президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Церетели обсудил с Кьярсгаард вызовы в регионе ОБСЕ и вклад Дании в ПА.

Церетели выразил благодарность парламенту Дании, где располагается Международный секретариат ПА ОБСЕ, за вклад в бюджет ассамблеи.

Кьярсгаард, в свою очередь, выразила обеспокоенность в связи с затяжными конфликтами в регионе ОБСЕ, в том числе на Южном Кавказе, а также с кризисом в Украине и пожелала Церетели успеха в качестве президента ассамблеи в деле содействия разрешению конфликтов.

Церетели также пригласил Кьярсгаард принять участие в заседаниях ПА ОБСЕ, включая собрание бюро, которое проводится в датской столице каждую весну.

Во встрече также приняли участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и его заместитель Густаво Палларес.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева. Автор: Ирина Парфёнова)