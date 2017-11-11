Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Tahran'da

2017-11-11 11:09 | www.trend.az | 0

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Genel Sekreteri Kunio Mikuriya’nın bugün sabah saatlerinde Tahran’a geldiği bildirildi.

Kunio Mikuriya’nın İran Ekonomi Bakanı Mesut Kerbasiyan başta olmak üzere Gümrük İdaresi Başkanı Furud Askeri ve İran Ticaret Odası Başkanı Gulamali Şafei ile bir araya gelerek gümrük ve ticaret konuları hakkında fikir alışverinde bulunacağı belirtildi.

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri, Tahran ziyaretinde İran'ın elektronik gümrük alanındaki kazanımlarını yakından tanıklık edecek. Bunların en önemlisi kapsamlı gümrük sistemi ve sınır öetesi ticarette tek pencere sistemi uygulamasıdır.

Edinilen bilgilere göre, Kunio Mikuriya, İran Gümrüğü'nün narkotik ve mal kaçakçılığı alanında elde ettiği kazanımları hakkında bilgi aldıktan sonra narkotik köpek eğitimi merkezinin açılış törenine katılacak.

Kaynak Mehr Haber Ajansı