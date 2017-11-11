Президенты России и США выступили с совместным заявлением по Сирии

2017-11-11 11:38 | www.apa.az | 4

«Конфликт в Сирии не имеет военного решения».

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, одобренном ими в кулуарах саммита АТЭС в Дананге.

Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Президенты России и США договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ. Президенты России и США подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.