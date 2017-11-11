На северо-востоке Туркменистана построят хлопкопрядильную фабрику

2017-11-11 11:18 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - На заседании правительства Туркменистана был представлен отчёт о мерах по строительству хлопкопрядильной фабрики в этрапе (районе) Сапармурат Туркменбаши Дашогузского велаята (области), сообщает в субботу туркменский телеканал "Алтын Асыр".

Министерством текстильной промышленности страны была проведена соответствующая работа по оценке предложений участников тендера.

"В результате проектирование, строительство и оснащение нового объекта текстильной промышленности было доверено хозяйственному обществу "Хилли йуп". С вводом в эксплуатацию хлопкопрядильной фабрики ежегодно будет производиться шесть тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи", - говорится в репортаже.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркивал, что текстильная промышленность является одним из приоритетных направлений перерабатывающего сектора экономики Туркменистана.

"Солидные капиталовложения в эту отрасль стимулируют рост производства высококачественной продукции из натурального хлопка, имеющей огромный спрос у зарубежных потребителей", - сказал президент.

Акцентировав внимание на значимости строительства новых индустриальных объектов для экономического развития регионов, где будут созданы новые рабочие места, глава государства указал на необходимость усиления контроля за работами в данном направлении.

В Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития текстильной индустрии. В стране перерабатывается до 70 процентов произведенного сырья.

В настоящее время мощности текстильной отрасли Туркменистана, которые перерабатывают более половины производимого в стране ценного сырья – хлопкового волокна, позволяют выпускать до 118 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи, 178 миллионов квадратных метров тканей, 11 тысяч тонн трикотажного полотна, 7,2 тысячи тонн махрового полотна и 100 миллионов штук швейных и трикотажных изделий.

Это значительно превышает внутренние потребности - 70 процентов производимого в стране текстиля составляют весомую долю экспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)