В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Баку создана новая лаборатория "Атомная и ядерная физика" (ФОТО)

2017-11-11 11:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 10 ноября 2017 года ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова академик Наргиз Пашаева встретилась с прибывшими в Филиал учеными Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ.

Для организации работы новой лаборатории «Атомная и ядерная физика» в Филиал прибыли ведущие ученые в области ядерной физики - заместитель директора по учебной работе Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ, доцент кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ Евгений Вадимович Широков и заведующий лабораторией общего и специального практикума Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ доцент Владимир Вячеславович Радченко.

Отметим, что Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) — один из крупнейших научно-исследовательских институтов МГУ, являющийся базой подготовки студентов и аспирантов физического факультета МГУ по направлениям ядерной, атомной физики, физики космоса. НИИЯФ МГУ является известным в России и за рубежом научно-учебным центром, интегрированным в образовательный процесс МГУ. Эта интеграция осуществляется благодаря связи НИИЯФ МГУ с Отделением ядерной физики (ОЯФ) физического факультета МГУ. НИИЯФ МГУ и ОЯФ физического факультета МГУ, по сути дела, это единый научно-педагогический коллектив.

В конце 1945 года академик И.В. Курчатов и академик Д.В. Скобельцын выступили с инициативой организации учебно-научного центра в МГУ для подготовки специалистов по ядерной физике для работ по советскому атомному проекту, в котором учёба должна быть связана с научной работой на собственной современной научно-исследовательской базе.

В 1946 году в Московском университете во исполнение специального постановления Совнаркома СССР был образован институт физики атомного ядра. До 1957 года в открытых документах он назывался «Второй научно-исследовательский физический институт МГУ» (НИФИ-2 МГУ). В 1957 году НИФИ-2 МГУ был переименован в Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ.

В 1993 году НИИЯФ МГУ было присвоено имя его основателя академика Д.В. Скобельцына.

В настоящее время НИИЯФ МГУ является крупным центром ядерно-физических исследований и подготовки научных кадров. Из около 400 научных сотрудников 98 имеют ученую степень доктора наук, 275 — кандидата наук, 46 докторов наук имеют звание профессора.

Сотрудники института удостоены 90 правительственных наград. Учеными института сделано 12 зарегистрированных открытий, опубликовано 225 монографий, 350 учебников и учебных пособий, 150 научно-популярных и информационных изданий.

За годы существования НИИЯФ и ОЯФ на их базе подготовлено свыше 5700 специалистов, из которых свыше 1500 защитили кандидатские и свыше 500 — докторские диссертации. Выпускники ОЯФ внесли достойный вклад в создание ядерного щита, всестороннее развитие фундаментальных исследований в области ядерной физики, физики космоса, физики высоких энергий, атомной физики, нанофизики, квантовой электроники. Среди выпускников ОЯФ - 21 академик и 21 член-корреспондент РАН.

Бакинский филиал стал одним из первых филиалов МГУ, где были открыты факультеты по фундаментальным, естественным наукам. Начиная с 2016 года в Филиале стал функционировать физический факультет. В нынешнем году состоялся уже второй прием на физический факультет, который показал довольно быстро возрастающий интерес к этой специальности в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в Баку.

В настоящее время на факультете успешно функционируют уже четыре учебные лаборатории: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Оптика», «Электричество и магнетизм».

Работы по созданию пятой по счету лаборатории по атомной и ядерной физике на физическом факультете были начаты в Филиале с января текущего года. Всё оборудование для лаборатории «Атомная и ядерная физика» уже доставлено в университет, и на днях она будет готова к эксплуатации. Практические занятия в новой лаборатории намечено проводить уже в следующем году.

Работы по созданию и оборудованию новых лабораторий на физическом факультете Бакинского филиала МГУ продолжаются постоянно. Так, в этом году предполагается приобрести новое оборудование для шестой лаборатории «Радиоэлектроникa».

В ходе встречи академик Наргиз Пашаева отметила, что открытие в Филиале факультета физики и создание учебных и научных лабораторий являются очень важным и новым этапом развития фундаментальных наук не только в вузе, но и в Азербайджане в целом. Это создало возможность для превращения Бакинского филиала МГУ в Азербайджане не только в передовое учебное заведение, но и в научно-исследовательский центр по фундаментальным направлениям науки. В качестве удачного примера совместной учебной и научно-академической деятельности в рамках одной структуры было указано на функционирующие в МГУ им. М.В.Ломоносова учебные и научные подразделения. Например, можно указать на НИИЯФ – Научно-исследовательский институт ядерной физики, еще одной структурой, связанной с физическим факультетом МГУ является ГАИШ - Государственный астрономический институт имени Штернберга. Можно также упомянуть Институт механики – часть механико-математического факультета МГУ. Возникновение отдельных от университетов центров по физике, как правило, также происходило при физических факультетах. Так, например, МФТИ (физико-технический институт) и МИФИ (инженерно-физический институт) были созданы физическим факультетом МГУ.

На встрече было отмечено, что на протяжении всей мировой истории физика как фундаментальная наука традиционно развивалась в первую очередь именно в университетах, на кафедрах физических факультетов. Собеседники акцентировали внимание на том, что ближайшая к физике и необходимая ей наука – это, конечно, математика. То же можно сказать и о фундаментальной химии - науке, в достаточной мере близкой к физике. Поэтому во время беседы было отмечено, что Бакинский филиал МГУ стал центром совместных исследований для ученых России и Азербайджана, который охватывает фундаментальные научные направления в области физики, химии и математики. Было подчеркнуто, что всё это будет способствовать дальнейшему развитию и росту научного потенциала студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, так как это даст еще возможность оптимальным образом сочетать процесс научных исследований и обучение студентов.

Академик Наргиз Пашаева отметила, что Бакинский филиал уделяет особое внимание росту научного потенциала молодых исследователей как в области гуманитарных, так и фундаментальных наук. Уже третий год руководство МГУ выделяет для выпускников Филиала места в очной аспирантуре Московского государственного университета на бесплатной основе и нашими первыми аспирантами стали выпускники химического и математического факультетов. Бакинский филиал с самого начала выбрал нелегкий путь – не стал открывать у себя популярные в настоящее время специальности и направления, такие как международное право, юриспруденция и другие, а наряду с гуманитарными специальностями уделил особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров по точным наукам. Ректор подчеркнула, что помимо прочих нелегких задач, стоящих перед Филиалом, нужно отметить также работы, связанные с созданием различных современных научных лабораторий и их оснащением всем необходимым оборудованием. Однако, несмотря на все эти сложности, Филиал и в дальнейшем намерен продолжить свою деятельность именно в этом направлении и в перспективе находить возможности открывать новые специальности, факультеты и научные лаборатории. Так как университет является истинным кладезем науки и образования.

Во время встречи ректор Филиала академик Наргиз Пашаева сказала:

"Второй год как в Бакинском филиале Московского государственного университета функционирует физический факультет. Считаю, что это научное событие, и деятельность физического факультета создает большой научный спектр, большие возможности для специалистов, которые посвятят себя фундаментальным наукам. Сегодняшние наши гости это сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета. Научно-исследовательский институт Ядерный физики очень знаменит. С инициативой создания этого уникального института еще в 1945 году выступили видные ученые, академик Курчатова и академик Скобельцын. Ядерная физика является фундаментальной наукой, самым передовым направлением современной научной мысли. В этом смысле сегодняшнее мероприятие является большим научным событием. Мы с третьего курса начинаем на физическом факультете программную часть преподавания по ядерной физике. До начала этой программной части мы уже провели большую работу по созданию соответствующих учебных лабораторий, потому что исследования должны найти свое отражение на практике. И сегодня мы заложили основу еще одной очень важной фундаментальной лаборатории «Атомная и ядерная физика». Сегодня с оптимизмом можно утверждать, что фундаментальные науки вновь заняли свое достойное место в обществе. И наша молодежь, учащиеся проявляют большой интерес и энтузиазм, потому что этот большой и прекрасный мир изучает только наука. Благодаря силе науки, человечество шаг за шагом познает этот мир. И физика - одна из величественных и фундаментальных наук в этой сфере".

Гости Филиала - заместитель директора по учебной работе Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова доцент Евгений Вадимович Широков и заведующий лабораторией общего и специального практикума Научно-исследовательского института ядерной физики доцент Владимир Вячеславович Радченко поблагодарили ректора, академика Наргиз Пашаеву за встречу и обстоятельную беседу и отметили, что за время своего существования Филиал накопил огромный опыт в области подготовки высококвалифицированных специалистов и проведения фундаментальных научных исследований совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. Касаясь вновь создаваемой учебной лаборатории, они особо подчеркнули, что, хотя подобные эксперименты проводятся сейчас и на физическом факультете МГУ, приобретенное Бакинским филиалом оборудование является более современным и совершенным.

Все это дает основание и надежду рассчитывать на дальнейшее развитие спектра исследований и подготовки научных кадров по всем направлениям, в которых МГУ занимает лидирующее положение. Было особо отмечено, что Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова стал хорошей площадкой для сотрудничества ученых Азербайджана и России в области физики, химии и математики.

Заместитель директора по учебной работе НИИ ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова доцент Евгений Широков сказал:

"Я был в нескольких филиалах МГУ, и хотелось бы отметить, что Бакинский филиал произвел на меня самое лучшее впечатление. Это действительно современный учебный центр, лаборатории оснащены самым первоклассным оборудованием, студенты получают возможность обучаться по самой передовой методике и в дальнейшем заниматься научной деятельностью. Все это стало возможным благодаря ректору Филиала академику Наргиз Пашаевой. Одна из целей моего визита – это введение в строй новой учебной лаборатории, связанной с самым современным направлением, таким как атомная и ядерная физика. Это половина современной науки и своего рода мостик для студентов, которые пока обучаются на учебных установках, но в дальнейшем они смогут успешно заниматься научной деятельностью. На мой взгляд, оснащение физического факультета дает очень хорошую возможность для проведения учебной и исследовательской деятельности, в том числе и по междисциплинарной тематике. Сегодня это весьма популярно, то есть возможен синтез, связанный и с областью химии, и математики. И я считаю, что при таком подходе и отношении одновременно можно создать и лабораторию, и подготовить кадры для занятия наукой, в том числе в фундаментальной сфере".

Заведующий лабораторией общего и специального практикума НИИ ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова доцент Владимир Радченко сказал:

"Мы приехали в Баку, чтобы внедрить в Филиале нашу московскую практику, но здесь это делается на совершенно новой базе, на самых современных установках. Поэтому мы не только хотим передать свой опыт в создании лаборатории атомной и ядерной физики, но и нам самим в то же время очень интересно познакомиться с современным учебным оборудованием Филиала, которого у нас в МГУ нет, у нас несколько другие условия обучения. Нам очень интересно работать здесь, и мы надеемся, что скоро лаборатория войдет в строй и студенты Бакинского филиала смогут осваивать современные направления науки. Еще одна тема, которая нам очень интересна, – это вовлечение студентов и будущих аспирантов, научных сотрудников Филиала в те научные исследования, которые ведет МГУ. Потому что Московский университет имеет очень большие международные связи, представительства в крупнейших научных мировых центрах, и мы надеемся, что та форма обучения, которая развивается в Бакинском филиале, сможет вовлечь студентов и аспирантов в большую науку, будет способствовать реализации совместных проектов с МГУ”.

В конце встречи академик Наргиз Пашаева выразила благодарность гостям за визит в Бакинский филиал МГУ и их работу по подготовке учебной лаборатории «Атомная и ядерная физика», а гости, в свою очередь, поблагодарили ректора Наргиз Пашаеву за теплый прием и пожелали Филиалу дальнейших успехов и процветания.

Напомним, что учебный процесс в Филиале организован в соответствии с учебными планами МГУ. Так, в первые два с половиной года студенты в рамках модуля «Общая физика» изучают механику, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную физику, ядерную физику, введение в квантовую физику и радиофизику. Все эти дисциплины изучаются с выполнением большого числа лабораторных работ. За время обучения модуля «Общая физика» каждый студент выполняет 70 лабораторных работ.

Изучение дисциплины «Теоретическая физика» происходит после обучения общей физики. В состав этого модуля входят: «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая теория», «Термодинамика и статистическая физика». В этот же период студенты выполняют специальный практикум, лабораторные работы в котором студенты проводят в рамках своей научной специализации. Особое внимание при подготовке физиков уделяется математике, изучение которой проходит с первого семестра в рамках модуля «Математика». В состав модуля «Математика» входят «Математический анализ» (изучается в течение трех семестров), «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Теория функций комплексной переменной», «Дифференциальные уравнения», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление», «Теория вероятности», «Методы математической физики». Очень важное место в подготовке бакалавров физики занимает программирование и информатика, которые являются основой нового быстро развивающегося метода исследования физических процессов – компьютерного моделирования. Выполнение практических занятий проводится по различным компьютерным программам, таким как С, С++, MATHEMATICA и др, а часть из них будет выполняться на супервычислителях МГУ им. М.В. Ломоносова.

(Автор: Вугар Иманов, Фото: Заур Мустафаев)