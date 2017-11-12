Трамп увидел урегулирование сирийского конфликта в сотрудничестве с Россией

2017-11-12 00:23 | www.trend.az | 4

Урегулирование конфликта в Сирии вместе с Россией позволит спасти большое количество жизней и, в конечном итоге, решить сирийский вопрос, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Интерфакс.

"У нас было два или три очень коротких разговора. В течение этих бесед мы обсудили Сирию, деконфликтинг и так далее. Вы знаете, у нас есть зоны, в которых наши войска пересекаются", - сказал Трамп журналистам.

"Мы можем спасти многие и многие жизни, заключив сделку с Россией относительно Сирии и, в конечном счете, решив сирийский вопрос, а также украинский вопрос и занявшись другими проблемами", - продолжил он, добавив, что "искусственные нападки демократов мешают (установлению хороших отношений с Россией). "И это позор, потому что люди из-за этого умирают", - отметил президент США.

Трамп также рассказал, что он и Путин "сделали (совместное заявление по Сирии - ИФ) очень быстро". "Мы договорились очень быстро", - подчеркнул он.