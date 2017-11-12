Египтянин Мустафа сохранил пост президента Международной федерации гандбола

2017-11-12 00:51 | www.trend.az | 2

Хасан Мустафа переизбран на пост президента Международной федерации гандбола (IHF), передает ТАСС со ссылкой на портал Insidethegames.

Выборы главы организации прошли в субботу на 36-м конгрессе IHF в турецкой Анталье. За 73-летнего египтянина проголосовали 104 делегата, против - девять.

"Я хотел бы поприветствовать всех вас на этом очень важном конгрессе. Для Международной федерации гандбола очень важно работать со всеми вами, работать в одном направлении в будущем. Мне приятно слышать от каждой федерации о своих программах развития, помогать и поддерживать вас, слышать именно то, что вам нужно от нас", - сказал Мустафа.

Мустафа является пятым президентом IHF, он возглавляет организацию с 2000 года.