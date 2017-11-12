Полиция эвакуировала людей с вокзала во Франции из-за угрозы взрыва

2017-11-12 01:38 | www.trend.az | 5

Сотрудники полиции эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в Реймсе, на северо-востоке Франции, после задержания подозрительного человека, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France 3.

По ее информации, около 19:00 по парижскому времени в вагоне поезда, отправляющегося в Париж, полиция задержала мужчину, который на вопрос одного из пассажиров о том, сколько времени, ответил, что "еще есть время, чтобы взорваться". Очевидцы немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящий момент допрашивают задержанного.

Полицейские эвакуировали людей из здания вокзала, отправка поездов по всем направлениям приостановлена. Проводится проверка на наличие взрывного устройства на территории городского вокзала. Правоохранительные органы не исключают, что это могла быть неудачная шутка.