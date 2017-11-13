Шесть человек погибли в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака - ОБНОВЛЕНО

2017-11-13 00:03 | www.apa.az | 4

По меньшей мере шесть человек погибли, десятки пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

В воскресенье вечером землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Как передает АПА, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.