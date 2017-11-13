В результате землетрясения на границе с Ираком в Иране погибли шесть человек

2017-11-13 00:05 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере шесть человек погибли в западной иранской провинции Керманшах в результате сильного землетрясения в приграничных районах страны с Ираком. Об этом сказал губернатор города Касре-Ширин телеканалу IRINN.
Он также добавил, что несколько деревень недалеко от города были разрушены в результате землетрясения.
Власти заявили, что в районы, пострадавшие от землетрясения в стране были отправлены спасатели.
Ранее сообщалось, что на ирано-иракской границе произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла.