В результате землетрясения на границе с Ираком в Иране погибли шесть человек

2017-11-13 00:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере шесть человек погибли в западной иранской провинции Керманшах в результате сильного землетрясения в приграничных районах страны с Ираком. Об этом сказал губернатор города Касре-Ширин телеканалу IRINN.

Он также добавил, что несколько деревень недалеко от города были разрушены в результате землетрясения.

Власти заявили, что в районы, пострадавшие от землетрясения в стране были отправлены спасатели.

Ранее сообщалось, что на ирано-иракской границе произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла.