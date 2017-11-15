Гей из Чечни извинился перед Кадыровым

2017-11-15 00:07 | www.oxu.az | 4

Уроженец Чечни Мовсар Эскарханов, первым публично совершивший каминг-аут, через телеканал «Грозный» попросил прощения у руководства республики.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Эскарханова, в настоящее время находящегося в Германии, его признание в гомосексуальности было сделано под давлением западных журналистов. «Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — заявил он.

Чеченец пояснил, что сам пригласил журналистов Time, поскольку те сулили ему помощь в оформлении вида на жительство в Германии, но не сдержали свое обещание. Кроме того, Эскарханов заявил, что принимал противоэпилептические препараты.

С.Б.

