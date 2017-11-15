В результате стрельбы в Калифорнии погибли четыре человека (Обновлено)

2017-11-15 00:07 | www.trend.az | 3

22:36 (UTC+4) Число погибших в результате стрельбы в Калифорнии возросло до четырех человек, еще четыре человека были госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KRCA.

Как сообщил помощник шерифа Фил Джонстон, в результате стрельбы пострадали еще четыре человека, включая троих детей.

22:36 (UTC+4) Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы в Калифорнии, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, стрелок ликвидирован полицией, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на телеканал KCRA.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. "Мне известно, что несколько учащихся транспортировали (вертолетом) ", - уточнил помощник шерифа Фил Джонстон.

По данным телеканала, полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой.