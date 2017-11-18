В Англии в авиаинциденте погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-1

2017-11-18 00:11 | www.apa.az | 4

При столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером погибли четыре человека.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава полиции региона долины реки Темза Ребекка Мирс.

"Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности будут названы после того, как будут извещены близкие погибших и с ними поговорят специалисты", — сказала Мирс журналистам.

Она не стала отвечать на вопросы о причинах происшествия. По ее словам, в настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.

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23:15

При столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии погибли три человека.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, по предварительным данным, погибли пилот самолета и два человека, находившиеся в вертолете.

О причинах инцидента не сообщается.

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22:45

В Британии рядом с городом Эйлсбери столкнулись вертолет и легкомоторный самолет.

Как передает АПА, об этом передает The Guardian.

На место происшествия направились врачи и пожарные.

Данных о погибших пока не поступали.

Причины столкновения устанавливаются.