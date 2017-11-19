Боевики обстреляли юго-восточные районы Дамаска - СМИ

2017-11-19 00:08 | www.trend.az | 4

Вооруженные группировки нарушили в субботу режим прекращения огня и обстреляли из минометов юго-восточные окраины Дамаска, передает ТАСС.

Как сообщило агентство SANA, снаряды разорвались рядом с госпиталем "Аль-Муджтахид", погиб один человек и еще 20 получили ранения. Сведения о пострадавших поступили также с окраин Дахият-Хараста и Сит-Зейнаб, где ранены девять человек.

Сирийская армия ответила огнем по позициям противника, с которых велся обстрел столицы, и уничтожила их.

По информации SANA, снаряды выпустили боевики экстремистской группировки "Фейлак ар-Рахман", базирующиеся в регионе Восточная Гута на подступах к Дамаску. В результате их минометных обстрелов в Дамаске в четверг и пятницу погибли девять человек и 52 получили ранения.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако, как указывает агентство, бандформирования с тех пор неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу обстрелам.

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