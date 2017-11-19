В Одессе более 20 полицейских получили травмы при столкновениях

2017-11-19 00:15 | www.apa.az | 5

Более 20 полицейских получили травмы в результате потасовок в Летнем театре в Одессе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

В субботу местные СМИ сообщали, что несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре начали столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову. Полиция заявляла о шести пострадавших.

"Во время акции граждан "Летний театр наш", проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Как отмечается, среди гражданских пострадавших нет.

Полиция завела два уголовных дела по статье "хулиганство" и статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.