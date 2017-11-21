Названа самая высокооплачиваемая певица года

2017-11-21 00:12 | www.oxu.az | 7

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Первое место в данном списке заняла исполнительница в стиле ритм-н-блюз Бейонсе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

36-летняя американская звезда сумела за текущий год заработать $105 млн. В эту сумму входят средства, полученные ею от продаж последнего альбома Lemonade, а также концертного тура. Кроме того, певица владеет собственной линией одежды.

29-летняя британская исполнительница Адель, завершившая в текущем году очередные мировые гастроли, заняла в рейтинге вторую строчку, заработав $69 млн.

Лидировавшая в прошлом году американка Тейлор Свифт в этот раз опустилась на третье место с $44 млн заработка. При этом, как прогнозирует Forbes, в течение 2018 года 27-летней певице удастся увеличить свой капитал, так как она недавно представила свой новый альбом и вскоре должна отправиться в масштабный концертный тур в поддержку пластинки.

Канадская исполнительница Селин Дион заняла четвертую строчку списка с $42 млн. Замыкает пятерку лидеров поп-звезда Дженнифер Лопес ($38 млн). В список самых высокооплачиваемых певиц по итогам года также попали, в частности, Рианна (7-е место, $36 млн), Бритни Спирс (9-е место, $34 млн), Барбра Стрейзанд (10-е место, $30 млн).

C.Б.

