Uber купит у Volvo 24 тыс. внедорожников и переоборудует их в беспилотные авто

2017-11-21 00:11 | www.trend.az | 10

Компания Uber, предоставляющая услуги онлайн-заказа такси, приобретет у шведского автопроизводителя Volvo 24 тыс. автомобилей для создания собственного парка беспилотных авто, передает ТАСС.

Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, внедорожники Volvo XC90 поступят в распоряжение Uber в период между 2019 и 2021 годами. Стоимость одной такой машины составит почти $47 тыс.

Как отмечается, Uber установит на авто специальные датчики, камеры и программное обеспечение для беспилотного управления. На время тестов за рулем таких машин будет находиться водитель, который сможет в случае отказа техники взять управление на себя.

Uber уже испытывает на улицах ряда американских городов самоуправляемые автомобили производства Volvo и американской компании Ford.

В декабре прошлого года власти Калифорнии запретили Uber предоставлять услуги по онлайн-вызову управляемых автопилотом такси на территории этого штата из-за отсутствия специального разрешения. После этого компания начала испытания беспилотных машин в городах соседней Аризоны.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.