Тиллерсон: “США все еще рассчитывают на дипломатию для разрешения проблемы КНДР”

2017-11-21 00:25 | www.apa.az | 6

США все еще рассчитывают, что дипломатические меры позволят разрешить кризис вокруг КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Мы все еще надеемся на дипломатию", - сказал он, отметив, что новые санкции Вашингтона призваны заставить Пхеньян начать переговоры касательно его ядерной и ракетной программ.

Тиллерсон отметил, что КНДР испытывает дефицит горючего вследствие введенных в отношении нее международных санкций. По его словам, в связи с применением мировым сообществом ограничительных мер сократились также поступления в бюджет КНДР.