Цены на нефть снижаются

2017-11-21 00:30 | www.trend.az | 5

Стоимость нефти снижается в понедельник вечером на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами соглашения по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:49 (GMT +3) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,86%, до 62,18 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55%, до 56,4 доллара за баррель.

"Широко распространено мнение, что ОПЕК вместе с 10 странами, не входящими в ОПЕК, перекроит свой план по добыче на весь 2018 год, хотя Россия свои карты не раскрывает", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика в брокерской компании в Лондоне PVM Oil Associates Тамаса Варга (Tamas Varga).

В понедельник стало известно, что глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует во вторник продолжить обсуждение с руководителями российских нефтяных компаний будущего сделки ОПЕК+. Предыдущая встреча министра с нефтяниками состоялась в прошлую среду, 15 ноября, министр ее прокомментировал так: "Мы обсуждали, договорились продолжить обсуждение, дополнительно посмотреть кое-какие вопросы, касающиеся прогноза рынка".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Таким образом, трейдеры внимательно будут следить за встречей министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", которая пройдет в Вене 30 ноября. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировке его условий. В комитет входят представители только шести стран соглашения - Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

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