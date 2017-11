США ввели новые санкции против КНДР

2017-11-22 00:05 | www.apa.az | 3

Министерство финансов США ввело санкции в отношении одного гражданина Китая и 13 компаний в рамках противодействия развитию северокорейской ядерной программе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документе Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Среди них четыре компании, зарегистрированные в Китае — Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd., Dandong Hongda Trade Co., Dandong Kehua Economic аnd Trade C и Dandong Xianghe Trade Co.

Кроме того, в список попали 20 южнокорейских грузовых кораблей.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь намерены включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма, что повлечет за собой дополнительные санкции.