«Бешикташ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов – ВИДЕО

2017-11-22 00:02 | www.oxu.az | 4

Турецкий «Бешикташ» разошелся миром с португальским «Порту» и гарантировал себе место в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пробившись в плей-офф турнира с первого места в группе.

Как передает Oxu.Az, встреча пятого тура группы G, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Фелипе, полузащитник «Бешикташа» Талиска сравнял счет на 41-й минуте.

«Бешикташ» набрал 11 очков и обеспечил себе первое место в группе, в активе «Порту» семь баллов. Позже во вторник в пятом туре сыграют две другие команды группы G: «Монако» (2 очка) примет немецкий «Лейпциг» (4).

С.Б.

