Старейший турецкий фан-клуб помог болельщикам «Карабаха»

2017-11-24 00:08 | www.oxu.az | 5

В подготовке замечательной хореографии к матчу «Карабах»-«Челси» участвовал старейший турецкий фан-клуб команды «Фенербахче» 1907 ÜNİFEB (Üniversitesi Fenerbahçeliler Birliği), передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Как сообщает турецкая газета Аkşam, турецкие любители футбола и в целом турецкая общественность были огорчены инцидентом в связи с язвительной статьей в газете Sabah, в которой были высмеяны болельщики «Карабаха». Статья в Sabah вызвала негодование как в Азербайджане, так и в Турции.

Акşam сообщает, что созданная в 1993 году футбольная команда оккупированного армянами азербайджанского района впервые вышла в групповую часть Лиги чемпионов УЕФА. Успехи этой команды вызвали огромную симпатию у турецких и европейских болельщиков. Поэтому руководство «Карабаха» решило организовать превосходную хореографию к игре с одним из грандов британского футбола командой «Челси».

Руководство «Фенербахче», а затем фан-клуб турецкой команды, у которого огромный опыт подготовки хореографических постановок, выразили желание помочь в этом деле «Карабаху». Перед матчем группа представителей фан-клуба «Фенербахче» посетила Баку. 1907 ÜNİFEB сделал все возможное, чтобы массовая хореография на трибунах Олимпийского стадиона в Баку была превосходно выполнена.

Напомним, что перед началом матча на трибунах Бакинского Олимпийского стадиона болельщики растянули государственный флаг со словами Qarabağ и Azərbaycan. Также на английском языке было написано: Far away from home, but where you belong, что означает «Далеко от дома, но в том месте, которому ты принадлежишь».

Кроме того, был баннер со словами The Glorious Qarabag («Славный Карабах»).

С.Б.