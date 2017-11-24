Анкара обратится в 22 страны с запросами об экстрадиции

2017-11-24 00:24 | www.oxu.az | 4

Уголовный суд Анкары, рассматривающий дела членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), обратился в минюст Турции с требованием подготовить запросы на экстрадицию 45 представителей руководства FETO из 22 стран.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг агентство Anadolu.

Наибольшее число запросов (15, в том числе в отношении самого Гюлена) будет направлено властям США. В списке стран, из которых Анкара добивается экстрадиции сторонников FETO, также фигурируют Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Албания, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Израиль, Камбоджа, Таиланд, ОАЭ, Мадагаскар, Мозамбик, Того, ЮАР, Египет и Буркина-Фасо.



Запросы на экстрадицию трех подозреваемых будут направлены сразу в несколько стран.

Сообщается, что суд Анкары, в частности, обратился в минюст Турции по вопросу экстрадиции из Казахстана одного из лидеров FETO Мустафы Озджана, известного как «Имам Балкан», из Норвегии — «имама FETO» Сулеймана Уйсала, из Нидерландов — «имама» Недждета Башарана, из ЮАР — члена консультативного комитета FETO Наджи Тосуна.

С.Б.

