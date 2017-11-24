Главу «ЛНР» увидели в Москве

2017-11-24 00:52 | www.oxu.az | 5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прилетел в Москву.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 23 ноября, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил писатель и политрук одного из батальонов ополчения «ДНР» Захар Прилепин.

«Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал он.

Прилепин уточнил, что в аэропорту Шереметьево Плотницкого дожидались двое оперативников — «молодые, веселые, московские».

С.Б.

