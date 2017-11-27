Самолет United Airlines совершил внеплановую посадку в Лондоне

2017-11-27 00:35 | www.trend.az | 5

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил в воскресенье незапланированную посадку в лондонском аэропорту Хитроу после того, как несколько пассажиров на борту пожаловались на головокружение, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild.

Boeing 767-323 вылетел утром из Мюнхена в Нью-Йорк. Самолет пролетел над Англией, Уэльсом, а затем резко развернулся и направился в Лондон. Лайнер без каких-либо сложностей приземлился в Хитроу. Там врачи осмотрели пассажиров, почувствовавших недомогание.

Полет был отменен, пассажиров распределили по разным рейсам.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

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