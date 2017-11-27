Премьер Израиля выразил соболезнования Египту

2017-11-27 01:14 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования правительству и народу Египту в связи с терактом, унесшим жизни более 300 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости. «От имени всех граждан Израиля мы выражаем соболезнования правительству Египта, египетским гражданам по поводу массовой гибели мирных жителей, убитых во время молитвы. Радикальный исламистский террор не делает различий между религиями, людьми или народами», — сказал Нетаньяху.

"Думаю, очевидной является необходимость объединения всех стран мира для борьбы с ним везде, в том числе на Синайском полуострове", - добавил он.