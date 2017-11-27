Житель Канады выиграл в лотерею $4 млн

2017-11-27 01:13 | www.trend.az | 3

Житель провинции Онтарио, чье имя пока неизвестно, выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов ($4 млн) в популярную национальную лотерею "6 из 49", передает ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 16, 17, 21, 31, 39, и 49. Бонус- число - 29", - уточнили организаторы. Еще неизвестно, в каком именно городе этой провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет.

Помимо этого, также пока неизвестному жителю провинции Британская Колумбия достался "утешительный приз" розыгрыша в размере 1 млн канадских долларов ($790 тыс).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент - $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз с 2015 по 2017 год в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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