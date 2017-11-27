В штате Нью-Йорк посетители торгового центра эвакуированы из-за стрельбы

2017-11-27 01:25 | www.trend.az | 4

Эвакуация была проведена в воскресенье в торговом центре недалеко от города Мидлтаун, расположенного в южной части штата Нью-Йорк, из-за сообщений о стрельбе, передает ТАСС со ссылкой на интернет-ресурс BNO News.

Как он отмечает, к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительным данным, ранения получили два человека. Официальных подтверждений на этот счет не поступало. О задержании стрелявшего сведений нет.

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