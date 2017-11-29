Президент Ильхам Алиев: Решение проблем вынужденных переселенцев является для нас основным вопросом (версия 2)

2017-11-29 00:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Решение проблем вынужденных переселенцев является для нас основным вопросом.

Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Тертерского района и вынужденными переселенцами после ознакомления с условиями, созданными в новом жилом комплексе, построенном для 1170 семей вынужденных переселенцев в Тертере.

"Сегодня мы встречаемся на открытии нового городка, построенного для вынужденных переселенцев в Тертерском районе. Я поздравляю всех переселенцев, которые будут здесь жить, с этим прекрасным событием. Это очень большой проект, отныне 1170 семей будут комфортно жить в этом городке, состоящем из 34 многоэтажных зданий. Тут построены эта прекрасная школа на 1200 ученических мест, детский сад, музыкальная школа, медицинский пункт. Здесь есть все условия для комфортной жизни, создана инфраструктура - отопление, газ, электричество, вода. Это еще раз свидетельствует о том, что проблемы переселенцев постоянно находятся в центре внимания и являются для нас приоритетными", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что это 97-ой по счету поселок, который Азербайджанское государство сдает в пользование переселенцев.

"В этих поселках более 250 тысяч человек обеспечены домами, квартирами. В этом году 2300 семей переселяются в новые квартиры, дома, этот процесс будет продолжен и в следующем году. В следующем году, как минимум, четыре тысячи семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, дома. Это демонстрирует политику Азербайджанского государства. Это свидетельствует о том, что решение проблем вынужденных переселенцев являууется для нас основным вопросом. Не случайно, что первые средства Государственного нефтяного фонда по указанию великого лидера Гейдара Алиева были направлены именно на решение проблем вынужденных переселенцев. Эта политика продолжается и сегодня, каждый год предусматриваются достаточно большие средства, так обстоит дело и в этом году, так будет и в следующем году", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что все еще есть переселенцы, живущие в тяжелых условиях, их проблемы также найдут свое решение.

"Как я отметил, в следующем году, как минимум, четыре тысячи семей будут обеспечены новыми домами, и, таким образом, мы постепенно решим эту проблему. Переселенцы, которые будут жить в этом городке, до сих пор жили в очень трудном положении. Кто-то жил на съемной квартире, кто-то в непригодных зданиях, в детских садах. Сейчас в их жизни начинается новый период и это, действительно, является очень знаменательным событием. Должен также отметить, что этот городок построен и сдан в эксплуатацию за короткое время. Не прошло и года с начала строительства. Это свидетельствует о том, что у нас есть достаточно большие возможности для того, чтобы решить эти вопросы за короткое время", - сказал глава государства.

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