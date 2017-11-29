Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США

2017-11-29 00:38 | www.oxu.az | 8
Сотрудники Adobe Analytics выявили, что самым популярным товаром в «Черную пятницу» на сайте ретейлера Target в США оказался большой плюшевый медведь.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Silive.
Отмечается, что целый день игрушка продавалась в количестве 600 штук за минуту. Также в список самых востребованных покупок попал 55-дюймовый телевизор марки Westinghouse, игра Hexbug Battlebots Arena, настольные игры и игровые приставки.
Самыми популярными товарами становились детские игрушки.