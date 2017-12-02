Турецким мужчинам запретили красить волосы в черный цвет

2017-12-02 00:07 | www.oxu.az | 6

Управление по делам религии Турции (Диянет) постановило запретить гражданам мужского пола красить волосы в чёрный цвет, сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Daily News.

Крашение волос, бороды или усов допустимо, если не ставится цель обмануть людей. Но крашение волос мужчины в черный цвет по исламским нормам не допускается. Это считается неприемлемым, сообщили в Управлении по делам религии.

Впрочем, этим правилом в ведомстве решили не ограничиваться, поэтому в «черный список» попала музыка, способствующая «распространению греха».

Также в Турции теперь существует запрет на работу в местах продажи алкоголя. Обойти этот пункт Диянета допускается только при условии, когда у человека «нет других возможностей заработать на жизнь».

С.Б.

