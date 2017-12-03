Британский полицейский голыми руками держал падающий с моста грузовик

2017-12-03 00:01 | www.trend.az | 6

Британский полицейский около 15 минут удерживал от падения с моста грузовик, в кабине которого застрял водитель, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

ДТП произошло в графстве Уэст-Йоркшир, неподалеку от города Лидс. Водитель фургона не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и чуть не упала с моста. Первым на место аварии прибыл офицер полиции Мартин Уиллис. Он увидел, что грузовик завис на краю моста, а водитель застрял в кабине. Недолго думая, мужчина схватил автомобиль за колесо, чтобы удержать его от падения. В таком положении полицейскому пришлось провести около 15 минут, пока не приехали спасатели.

"После того как я держал машину, чтобы она перестала раскачиваться на ветру, я не могу описать свое облегчение, когда пожарно-спасательная служба Уэст-Йоркшира приехала на место происшествия!" — написал Уиллис в Twitter, выложив фотографии с места происшествия.

Спасательная бригада сумела перевернуть фургон и оттащить его в безопасное место с помощью тросов.

22-летний водитель транспортного средства доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

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