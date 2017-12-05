Мусульманские страны предостерегли Трампа от признания Иерусалима столицей Израиля

2017-12-05 00:03 | www.apa.az | 7

Организация Исламского сотрудничества предостерегла президента США Дональда Трампа от признания Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press.

В организации отметили, что 57 ее членов должны будут разорвать все связи со страной, которая перенесет свое посольстве в Израиле в Иерусалим. Там также указали, что подобный шаг продемонстрирует «открытую агрессию» в отношении всех стран арабского и мусульманского мира.

Как отмечается, признание Иерусалима столицей Израиля было одним из пунктов предвыборной программы Трампа.