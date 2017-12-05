Утвержден устав ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

2017-12-05 00:08 | www.oxu.az | 13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с обеспечением деятельности ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Как сообщает Oxu.Az, указом также утвержден устав ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

В соответствии с указом на баланс «Азербайджанской промышленной корпорации» (ASK) передается имущество ЗАО «Аграркредит», а также проблемные активы Международного банка Азербайджана на сумму 3 млрд. 854,3 млн. манатов.

Уставный капитал ASK утвержден в размере 5 миллионов манатов.

C.Б.

