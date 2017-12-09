ВВС Израиля ударили по сектору Газа, есть раненые

2017-12-09 00:05 | www.apa.az | 8

ВВС Израиля нанесли удар по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на две запущенные по израильской территории ракеты.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«В ответ на ракеты, выпущенные сегодня по Израилю из Газы, самолет ВВС Израиля нанес удар по учебному комплексу ХАМАС и складу боеприпасов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters со ссылкой на минздрав Палестины, в результате атаки пострадали не менее 25 человек.